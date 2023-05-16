AGAIN, no one use the picture we tweeted or this video to prove Aaron Judge and the New York Yankees are cheating 🚨🚨🚨pic.twitter.com/XagAmBuMsD — Gate 14 Podcast (@Gate14Pod) May 16, 2023

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）16日成為隊史第4位「單場雙響炮與3次保送」的打者，有趣的是他開轟之前偷看休息區的眼神被轉播鏡頭拍下，遭到藍鳥的主播質疑：「那是什麼？他在看哪裡？他不只一次這樣做了。」賈吉就定位等投手投球之前，他的臉朝向投手丘，但眼神明顯瞟向休息區。

退役大聯盟捕手馬丁尼茲（Buck Martinez）在播報台上說：「這真的頗不尋常。」他見過有打者想要往後偷看捕手暗號，但賈吉的眼神並不是看向捕手。再說現在投捕之間有PitchCom通話器了，捕手動動嘴就可以。也有球迷懷疑是洋基休息區在傳遞破解暗號。

賽後賈吉的答案「令人失望」，並沒有什麼勁爆的內幕，他多次瞟向休息區，只是因為當時洋基休息區對於主審的好球帶非常不滿，總教練布恩（Aaron Boone）還在賈吉被誤判1顆好球的時候大聲抗議，遭驅逐出場。布恩退場之後，洋基休息區還是有雜音，賈吉說：「我只是想看看在休息區講話的是誰，到底是誰還在講話？」賈吉提到洋基6比0領先，他希望好好打完比賽，不要節外生枝。

Blue Jays announcers question where Aaron Judge looked before mammoth HR https://t.co/y6DO62k5XA pic.twitter.com/v4gkWiOjrb — Awful Announcing (@awfulannouncing) May 16, 2023

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「打者會往那邊看真的不尋常，肯定有什麼原因。」被賈吉轟出全壘打的中繼投手傑克森（Jay Jackson）表示，他從沒見過其他打者那樣做，他也不知道賈吉在看什麼。洋基終場7比4獲勝。