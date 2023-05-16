桃園市再傳行人地獄，一名男子本月10日行經龍潭區北龍路與公園路口，一輛小轎車右轉，在斑馬線前並未停車禮讓，竟將男子撞翻，整個人還滾了好幾圈，所幸該名男子被撞後還可自行站起，並無大礙。

有民眾分享該段影片，只見該名男子被撞滾到轎車的引擎蓋上再摔落地面，男子還能自行爬起，本來想要找駕駛理論，但疑似駕駛已經在車內做出道歉動作，被撞男子後來也直接離開現場。

龍潭警方表示，有關影片內容自小客車未禮讓行人而撞擊行走中的路人，本分局目前尚未接獲相關報案。另外，依據影片內容顯示發生地點位於龍潭區北龍路與公園路口，自小客車從龍潭市區往大溪方向行駛，行經北龍路欲左轉公園路，而行人有依燈號標線規定穿越行走該北龍路，畫面中的自小客車明顯違規未禮讓行人，依據道交條例可處以新臺幣3600元罰鍰。

龍潭警方呼籲民眾，駕駛汽、機車在行經路口時，應減速並停、讓行人，以維護自身及其他用路人的交通安全。