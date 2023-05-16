分析師指出，日經指數有機會突破3萬大關，因為就25日均線來看，16日比前一日亦高出3.6%，但一般來說是要高出7%，所以日經日後應該還會有上漲的空間。

日本晶片製造設備相關業者東京威力科創大漲3.71%，晶片測試設備商愛德萬測試更是狂飆4.37%。不過，電商樂天卻大跌5.44%，延續前一個交易日的跌勢，仍受到媒體之前報導，樂天將釋出新股來籌措資金的消息所影響。