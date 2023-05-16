分析師指出，日經指數有機會突破3萬大關，因為就25日均線來看，16日比前一日亦高出3.6%，但一般來說是要高出7%，所以日經日後應該還會有上漲的空間。
日本晶片製造設備相關業者東京威力科創大漲3.71%，晶片測試設備商愛德萬測試更是狂飆4.37%。不過，電商樂天卻大跌5.44%，延續前一個交易日的跌勢，仍受到媒體之前報導，樂天將釋出新股來籌措資金的消息所影響。
費城半導體指數大漲，也激勵日本晶片類股上揚，16日早盤結束時，日經指數收29,825.39點，漲199.05點或0.67%，盤中最高來到29,890.59點，挑戰3萬大關企圖心相當明顯。東證收2,122.85點，漲8點或0.38%，一度也創33年新高。
分析師指出，日經指數有機會突破3萬大關，因為就25日均線來看，16日比前一日亦高出3.6%，但一般來說是要高出7%，所以日經日後應該還會有上漲的空間。
日本晶片製造設備相關業者東京威力科創大漲3.71%，晶片測試設備商愛德萬測試更是狂飆4.37%。不過，電商樂天卻大跌5.44%，延續前一個交易日的跌勢，仍受到媒體之前報導，樂天將釋出新股來籌措資金的消息所影響。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。