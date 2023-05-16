據陽光基金會2023「顏損者外貌相關經驗調查」，有42.9％顏損者曾經因為外貌遭遇他人不友善對待，以「被別人多看一眼而感到不舒服」佔73.0％最大宗，陽光基金會推出IG／FB濾鏡，邀請你我一起眨眨眼，翻轉不友善的打量，放出溫柔視線。

2023「顏損者外貌相關經驗調查」對比「2022年台灣民眾外貌相關經驗調查」顯示，20歲以上的顏損者及一般民眾的外貌經驗，顏損者比民眾受到更多不友善對待，「我曾經因為外貌經歷到他人不友善對待」（42.5％比6.5％），尤其是「被別人多看一眼而感到不舒服」（73.8％比11.5％）以及「刻意與我保持身體的距離」（50.8％比5.0％），顏損者比非顏損者受到更多不友善對待是不爭的事實。

遇到不熟悉或是特殊人事物時，多看一眼其實是大多數人的正常反應。出生時鼻子以下到頸部皮膚即有著大片紅色血管瘤的立言，對此心有戚戚焉。因為大面積的血管瘤，讓立言在社交、就業上遭遇許多不友善與挫折，但立言一步一步學習各種技能、出國打工訓練自己膽量，現在決定用自己真正的樣子經營短影音頻道，並已有超過四千位的粉絲。

陽光基金會期待在5月17日臉部平權日這天，邀請民眾一起翻轉不友善的目光，溫柔看待每張臉，現在就響應行動代號 517 ： 放出你的溫柔視線IG╱FB濾鏡活動。