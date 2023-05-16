高雄旗津區具有閩、日式建築「錦繡」歷經1年餘整修下，恢復往日風采，屋主也歡迎市民來電預約免費參觀。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄旗津區具有閩、日式建築「錦繡」歷經1年餘整修下，恢復往日風采，屋主也歡迎市民來電預約免費參觀。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄旗津區具有閩、日式建築「錦繡」歷經1年餘整修下，恢復往日風采，屋主也歡迎市民來電預約免費參觀。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

「錦繡」施工前後對比。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄旗津老街一棟有72年歷史、融合閩南及日式風格的莊家老宅「錦繡」，在文化部補助、家族保存文史理念之下，歷經1年多整修，彷彿穿越歷史，重回往日風貌。屋主莊先生表示，有如復刻兒時的回憶，也讓老房子有了新生命。高雄市都發局指出，自2018年受文化部委託，協助潛在文化資產的老建築申請補助，目前已完成7間老屋修繕，最高屋齡為75年，也歡迎市民與屋主聯繫預約參觀。

「錦繡」位於旗津區文正巷78號，是一棟二層樓的洋房，二樓立面的女兒牆上的「錦繡」堂號是洗石子的工法，紅瓦、馬背、雨批，為閩式建築元素，二樓陽台的瓶形矮欄和屋內的線板，則是日式裝飾風格，天花板桁架和樓梯都是木料，值得保存；分為前、後兩棟，前棟建於1951年，為磚木造二樓建物，後棟建於1962年，為加強磚造二樓建物。

歷經70年的春秋，「錦繡」前棟屋面也出現風化、也適時搭起鐵皮遮雨棚，而圍牆紅磚也漸漸黯然失色、剝落，失去了往日的風采。

莊先生不捨兒時生活環境漸漸模糊，得知文化部有補助案，在都發局多日協助下通過文化部審核，因修復老建築的工法較為複雜，並且現今許多工班師傅無法承接施作、材料不易取得。莊先生指出，前棟牆體結構為咾咕石和磚造，修復牆面時內外牆面的灰泥都要打除重新施作，找不到過去的六角磚，就自己去剪出來。為的就是要把那份「古早味」找回來。

在歷經1多餘整修後，讓「錦繡」最終重獲原始風貌，莊先生表示，終於圓人生最大的夢想，復刻兒時的回憶，也讓老房子有了新生命。

都發局表示，老房子是都市發展的活見證，表現出各個時代獨特的工藝技術及文化內涵，不僅是都市記憶的有形資產，更是現代化街區所無法取代的文化價值。基於保存與再生的理念，文化部啟動了「私有老建築保存再生計畫」讓具有潛在資產的私有老建築得以再生。

都發局指出，自2018年受文化部委託，協助具有潛在資產的老建築申請補助，目前已完成7間老屋修繕，其中包括屋齡75年的老宅；全力協助讓高雄老屋回春，旗津區存在有許多無價資產的老建築，這些見證高雄變遷且具有豐富人文底蘊的無價資產需加以保存。

此外，市民如有興趣參訪「錦繡」，可自行與莊先生 (電話：0930802600)聯繫預約參觀，亦可撥打服務專線07-3373527，將有專人說明。