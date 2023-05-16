世姓、李姓男子2021年與柬埔寨詐騙集團串聯，在台大玩詐騙分工戲碼，2022年遭檢警破獲。檢方偵辦時瀏覽詐團成員手機錄音檔，竟聽見吳姓女辯護律師不斷洩漏偵查內容、協助成員串供及傳話。高雄地檢署考量吳女無前科，最後給予緩起訴處分，但要求支付公庫65萬元。

偵辦此案的雄檢檢肅黑金及金融犯罪專組檢察官余彬誠是司法官46期結業，曾偵破國內最大宗毒咖啡包製造工廠。此次揪出女律師涉嫌洩密，獲高檢署頒發打詐有功人員，昨天由法務部長蔡清祥頒獎表揚。

檢警查出，世男2021年12日與柬埔寨詐騙集團合作，在台灣發起、指揮當地詐諞集團運作，找來李男、張姓男子加入，由張男協助指揮，李男則擔任車手領導及監視者，指揮旗下車手領款，再由紀姓男子負責收錢、轉交上游。

該詐團以投資股票可獲高利為餌，在微信、LINE群組招攬民眾加入，要求民眾「上車」前需將投資金匯至指定帳戶。後來陸續有民眾發現受騙，報警才揭發該詐團。檢警展開調查，發現有73位民眾受害，受騙金額從5萬至300萬元不等。

雄檢獲報後組織專案小組偵辦，一舉逮獲世男等人，起訴詐團相關23名成員。余彬誠偵辦時，發現吳女利用律見的機會，偷偷問李男曾經供出哪些成員，接著，吳女再另外和李男供出的成員碰面。碰面同時，吳女還偷偷錄音，事後將串供錄音檔傳給張男，再利用律見李男的時候傳話「別再咬了，沒有意義」，警告李男不要再多話。

吳女見檢方掌握相關證據，坦承犯行且深表悔悟，檢方考量她無前科，犯後坦承犯行，依洩漏國防以外機密罪給予緩起訴處分，需向公庫支付65萬元。