工具機業去年下半年接單放緩，造成今年第一季營收泰半下滑，又認列新台幣匯率升值的匯損。東台及福裕兩工具機廠第一季本業雖有獲利，賺得不夠多，遭費用或匯損侵蝕，第一季最終出現小虧。

東台表示，東台目前在手訂單達53億元，訂單能見度看到第三季，第一季651.3萬元，匯兌收益約6百萬元，稅前淨利4.5萬元，本期淨損66.7萬元，每股虧損0.02元。福裕第一季本業獲利633.4萬元、遭匯損吃掉，每股虧損0.10元。

高鋒第一季營收下滑，未達量產經濟規模，致使本業虧損13.1萬元，本期淨損530萬元，每股虧損0.06元。

百德第一季本業獲利0.6億元、本期淨利0.21億元、EPS為0.38元。恩德第一季本業獲利0.29億元、EPS為0.07元。建德第一季本業獲利0.31億元、EPS為0.17元。瀧澤科首季本業獲利0.32億元，EPS從去年同期1.24元降至0.30元。

協易機第一季本業獲利0.47億元、EPS從去年同期0.21元增加至0.30元。喬福第一季本業獲利0.12元，EPS從去年同期0.39元降至0.14元。

亞崴因台灣市場訂單減少，第一季本業虧損0.28億元，未實現匯兌利益3,700萬元，以及認列宇隆、博大及裕國等檔股票評價利益430萬元挹注，EPS為0.15元。

程泰第一季本業獲利0.41億元，匯損2,800多萬元，幸好投資宇隆及惠特等多家公司股票，3月底股價回升，認列金融評價利益1.5億元挹注，本期淨利1.45億元，EPS從去年同期1.09元增加至1.25元，是工具機廠獲利王。

上銀、直得及全球傳動三家傳動系統元件廠，第一季雖有獲利，都比去年同期縮水。上銀第一季EPS從去年同期4.01元降至1.26元。直得第一季本業獲利0.45億元、EPS從去年同期0.90降至0.43元。全球傳動第一季本業獲利0.53元，EPS從去年同期1.04元降至0.43元。