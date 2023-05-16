數位發展部今（16）日表示，數位部承接NCC推動偏鄉網路普及與應用政策，持續與電信業者攜手改善偏遠地區網路基礎建設，於111年達成我國行動寬頻網路於偏遠地區86個鄉（鎮、市、區）計768個村里，人口涵蓋率達95％以上，並改善鐵、公路等4個重要交通路段及8處重點山屋等網路建設。

數位部為展現政府對健全數位基礎建設、縮減城鄉數位落差的重視，16日舉行「強化偏鄉數位服務記者會」，以「數位生活、連結山海」為主題，說明藉由公私協力共同致力於改善偏遠地區網路基礎建設的進度成果與展望。

數位部長唐鳳致詞時表示，寬頻是基本人權，因此數位部、NCC、林務局與電信業者持續致力改善偏遠地區、交通要道及重要山屋等網路覆蓋，縮小城鄉數位差距，讓更多的民眾能夠享受到數位科技所帶來的便利。例如數位部日前與電信業者對登山熱點「九九山莊」、「中霸山屋」及「翠峰山屋」等處進行山林通訊量測，從前面的影片就可以看出，縱使山路崎嶇，一路直到山頂，網路連線都是無比順暢。

唐鳳說，數位部也將持續精進數位通傳資源規費制度，蒐集研析先進國家的無線電頻率使用費收費機制，綜觀權衡我國電波涵蓋情形與頻率使用費收費基準，以政策引導，健全各城鄉數位基礎建設，促進通訊產業發展，確保整體數位資源符合公共利益。

數位部說，今年也藉由電信事業普及服務基金，分攤電信事業於偏遠地區建設所產生的虧損，鼓勵電信事業於偏鄉及原鄉提供電信普及服務，縮短城鄉數位落差，使偏遠地區民眾能享有優質的數位環境。

數位部指出，為鼓勵偏遠地區導入行動寬頻電信網路，促進在地應用發展，國家通訊傳播委員會近年陸續修正頻率使用費收費標準，增訂電信業者改善「偏遠地區」、「交通要道」及「重要山屋」等地行動通訊可獲得頻率使用費折扣，以提升偏鄉通訊品質。

數位部說，去年成立後政策不中斷，與電信業者持續緊密合作，改善偏遠地區網路基礎建設，於111年達成我國行動寬頻網路於偏遠地區86個鄉（鎮、市、區）計768個村里，人口涵蓋率達95％以上，並改善鐵、公路等4個重要交通路段及8處重點山屋等網路建設。今年新增公告「七卡山莊」及「東眼山國家森林遊樂區」2處為改善通訊頻率使用費折扣區域。

數位部說，為使民眾對於我國強化偏鄉數位服務相關成果及展望有更多的接觸與認識，也在官網增設「強化偏鄉數位服務」主題專區，以線上數位策展方式，讓民眾可直接了解包含我國於改善山區行動通訊、優化偏鄉網路涵蓋及5G垂直場域推動等相關政策措施，例如改善山區行動通信訊號的站點地圖，將可提供山友登山時參考。

數位部說，為配合國家開放山林政策，確保林務局所提的重點山屋行動通信訊號涵蓋，數位部於4月前往「九九山莊」、「中霸山屋」及「翠峰山屋」等指定區域進行山林通訊量測，藉由實地數據連線及語音通話測試，展現通訊品質改善成效。特別感謝電信業者協力提升偏遠地區及山區的行動通訊品質，改善山域急難救助時的通信能力。

數位部說，將持續透過政策引導電信業者積極投入5G垂直應用發展，促使不同領域之跨界合作，以提升我國產業的數位競爭力，同時消彌城鄉數位落差。數位部次長李懷仁特別在日前率數位部團隊前往南投縣，實地瞭解偏鄉數位通訊服務應用，實際觀摩行動通信業者發展5G創新垂直應用於不同場域的執行情形。

數位部指出，三大電信業者分別於南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心實現5G「智慧防災」消防訓練場域、鯉魚國小導入5G「智慧教育」教學載具及仁愛鄉衛生所打造遠距「智慧醫療」服務平台。發展新型態5G應用模式，提升我國消防訓練能量、數位人才培育及偏鄉民眾的醫療品質與就醫可近性。

數位部表示，在現今數位化日益普及的時代，做為我國數位產業發展的馬達（moda），將持續整合各部會數位資源，與電信業者公私協力積極佈建5G網路基礎建設、發展5G垂直場域應用創新服務，推動數位科技在偏鄉地區的普及和應用，力求實現全國數位均衡發展。