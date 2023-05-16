新冠疫情解封後，卻很少看到日本人來台灣旅遊，引起不少人討論。臉書粉專《卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋》表示，日本人不來台灣，有可能是因為日幣狂跌，日本人來台灣能買的東西變少、住宿也更貴；另有日本人也說，現在1萬元日幣可能只能換2300元台幣，過去只要10萬日幣就可以來台灣玩一次，但是現在卻要15到20萬才可以。

臉書粉專《卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋》昨發文表示，日本人都不來台灣的原因，有一個應該是「日幣狂跌」，日幣兌換台幣從高點跌了超過3分之一，日本人來台灣能買的東西更少了，住飯店價格又變貴了，雖然台灣飯店價格本來就不便宜。

貼文引起不少網友吐槽台灣的住宿真的很貴，「台灣有的住宿貴就算了，品質還不到位，是我也不住」、「台灣人都不想在台灣玩了，換成我們去日本，日幣好便宜啊」、「最近演算法一直跳日本飯店的廣告出來，天啊好便宜，我不誇張，台灣住一晚日本住兩晚」、「台幣2134元，連旅館一晚都不知道住不住得起，我去年底到大阪一晚才5000日幣，實在覺得來台灣幹嘛？」

不過，也有網友表示，日元貶值，日本人去各國都變貴了，不是只有台灣而已。「日本人去各國都變貴了，在日本人出國的地區中，台灣已經排很前面了」、「日圓兌各國貨幣都大跌，往各國旅遊的人數都相對少了，應該不是只有台灣少了日本遊客。」

另有日本人也留言說，現在1萬元日幣可能只能換2300元台幣，過去只要10萬日幣就可以來台灣玩一次，但是現在卻要15到20萬才可以。