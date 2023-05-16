興富發吊臂掉落中捷軌道，列車隨後撞上造成1死10傷，今天是死者林淑雅頭七，台中市原住民議員黃仁今天在議會質詢時，送花悼念林淑雅，並請中捷總經理莊明聰轉交。

黃仁說，林淑雅教授對原民議題推定有貢獻，這次事故讓人很惋惜、痛失英才，林淑雅也是他太太的老師，代表靜宜大學法律系原住民的學生表達悼念之意。