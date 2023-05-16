嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟一年一度「衝水路、迎客王」百年祭典今盛大舉行。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟一年一度「衝水路、迎客王」百年祭典今盛大舉行，全新完工的王船碼頭一早就擠進攝影玩家和眾多信眾，待吉時一到，在喧天鑼鼓及震耳欲聾的鞭炮聲，來自各地友宮的陣頭、神轎依序衝進水域，遶行一圈後，將無形客王迎接上岸作客。

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟一年一度「衝水路、迎客王」百年祭典今盛大舉行。（呂妍庭攝）

今一大早，宮廟神明陸續集結在新塭大排王船碼頭，參與這項罕見又極具特色的傳統廟會文化祭典，據傳「客王」就是玉皇大帝派到凡間巡查的巡案大人，一般稱為「代天巡狩」，祭典舉行這天，相傳有7尊遊山代天巡狩、13尊遊海代；天巡狩王爺共20尊「客王」搭一艘看不見的王船來到王船碼頭，而眾神明為表示歡迎客王，故不得船靠岸，就衝下水迎接，才形成所謂「衝水路」特色文化，指的就是神轎衝入大排迎客王。

「衝水路、迎客王」進行前的參拜儀式，由嘉義縣長翁章梁、立委翁重鈞、布袋鎮長蔡瑋傑及地方各級民意代表，與廟方人員手持清香，祈求台灣四時無災，鄉親庄頭平安，風調雨順，永保安康。

排成長龍的信眾跪伏在馬路上「鑽轎腳」，隊伍綿延數公里，虔誠景象也成另一特色。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

在眾人期盼下，吉時一到，轎夫們扛著神轎快步衝進碼頭水塘，儘管水深及胸，轎夫們仍抬高轎子，在水中緩緩遶行一圈，象徵把客王迎上岸。儀式結束後，排成長龍的信眾跪伏在馬路上「鑽轎腳」，隊伍綿延數公里，虔誠景象也成另一特色。

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟一年一度「衝水路、迎客王」百年祭典今盛大舉行。（呂妍庭攝）

翁章梁說，「衝水路、迎客王」是新塭地區傳統發展出的信仰文化，神明到帶來福氣，祈求庄頭平安，一直以來都是地方最熱鬧的活動，新塭人也用最高規格迎接神明，希望大家參與能了解新塭敬天畏神保持善良的態度，又具傳統、獨特性的文化。

翁章梁表示，考量安全性，這次王船碼頭場域改建從觀景角度規畫，打造更舒適的空間讓信眾參與信仰，未來每1年慶典都在好的空間舉行，觀賞、拍攝神聖的儀式更加方便。

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