菲律賓藉女旅客寫信給台中市府1999，感謝台灣人民保母的熱心服務。（警方提供）

菲律賓藉女旅客Euli Perez上月來台旅遊，在台中市沙鹿區不慎遺失手機被民眾拾獲送至派出所，由於女遊客隔一天即返國，員警林皇璋獲自掏腰包以國際快遞將手機寄返菲律賓，女遊客特地寫信給台中市府1999，感謝台灣人民保母的熱心服務。

女遊客Euli Perez上月到台中市沙鹿區旅遊時，不慎遺失手機，經民眾拾獲後，送至清水警分局沙鹿所，員警林皇璋獲受理後，檢視手機並透過臉書與女旅客之家屬取得聯繫，並得知該女旅客於隔日一早便搭機離台。

林姓員警留下Euli Perez菲律賓住址，並自掏腰包以國際快遞將手機寄返菲國，Euli Perez回國收到手機後，為表達台中市員警對民眾的友善、熱心及時找回手機並送回國等服務精神，特地以電子郵件寫信給台中市府1999。

Euli Perez信中表示，「感謝您的團隊，很友善又很及時的幫我找回丟失的手機，甚玉超出職責範圍，付出非常大的努力把手機送回菲律賓，展示了公共服誠信的最高標準…」。

清水警分局長周俊銘表示，為民服務為警察每日的工作之一，無論本國人或外國人，對於需要幫忙的情事，警方都會盡力協助，周分局長亦提醒，旅途過程中，貴重物品務必隨身攜帶，並時時檢視，以避免不必要意外發生。