葉家妤近日在衛視中文台《一袋女王》分享「在什麼情況下說了不得已的謊言」，之前因為拍攝新戲需開車往返台北跟南部的她，在開著老公陳宇風的車回家時，竟然在高速公路上恍神睡著，導致車子左側前輪摩擦護欄，讓才剛裝好的國外訂製輪框嚴重毀損，她當下不敢跟坦承是自己睡著導致車禍。如今趁著上節目，她拉著主持人曾國城壯膽，跟老公陳宇風道歉，喊話說：「下次不敢了，絕對不會再發生了」。

葉家妤說自己跟老公陳宇風的感情非常好，連自己的手機密碼老公都知道，事事毫無隱瞞，唯獨把老公車子撞壞的真實原因，葉家妤至今不敢講，只能用謊言帶過，就是怕超愛車的老公會生氣。葉家妤表示之前因為拍戲常往南部跑，由於覺得開車方便，加上進演藝圈開始就都自己開車，於是就選擇開車往來台北跟拍攝地。但有次葉家妤的車子送修，老公陳宇風就請葉家妤開他的愛車去，還說這台性能比較好，還有跟車系統跑高速公路安全性更高。有次葉家妤連拍好幾天的戲無法回家，由於孩子們在視訊時頻頻對著她喊「好想妳」，害她超想家，於是決定拍完最後一場夜戲後，直接開車衝回台北。

葉家妤本來想說以往拍8點檔都是半夜拍戲，開夜車回去應該沒問題，沒想到快到台中時自己竟然開到恍神睡著，等她發現時車子已經偏離快車道往左邊靠了，葉家妤緊急向右轉動方向盤，但已經來不及，車子左側整個從護欄摩擦過去，車子安全回到車道後，葉家妤也瞬間清醒，心想完了車子肯定受損嚴重。

於是葉家妤趕緊把車子開到附近休息站，下車一看輪框果然嚴重受損，連輪胎都磨掉一部份，尤其輪框還是老公剛換不久，國外訂製的輕量化鍛造輪框，讓她當下哭出來。但葉家妤不敢說是自己睡著導致車禍，只好謊稱是因為要閃避路上掉落的大卡車輪胎，加上不習慣老公的車，才會轉太大圈拉不回來導致車禍。葉家妤也趁著上節目，跟老公陳宇風求饒道歉，說：「下次不敢了，絕對不會再發生了」。 本集將於5月17日(三)晚上11點衛視中文台播出。