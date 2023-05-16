大葉大學學生透過VR體驗風機維護作業。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學教務長陳郁文(左)指導學生操作AR眼鏡。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學風力發電教育與訓練中心提供學生練習實務的場域。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

彰化擁有台灣最大離岸風場，中央與地方政府力推離岸風電，來自彰化的大葉大學風電研究與教育訓練中心，培育彰化在地離岸風電人才，今年成功研發風電維修的AR、VR應用，讓學員在親自搭船出海維修風機維護前，能在室內更安全的模擬相關維修技巧。

彰化沿海地區風力平均密度每平方米超過750瓦，常年風速更高達每秒7米以上，2019年全球離岸風電龍頭沃旭能源攜手大葉大學，成立風電研究與教育訓練中心，投入專家人力與教學機艙等資源，展開「沃旭大葉離岸風電學徒制計畫」。

大葉大學教務長陳郁文表示，近年政府積極推動綠色能源，大葉大學不只獲評為全球綠色大學，更深耕綠能科技研發，成立風力發電教育與訓練中心，培育風電人才，更進一步研發風電維修的AR、VR應用。

風力發電教育與訓練中心主任吳鴻筠指出，大葉大學發展無人機，透過深度學習來智慧辨識風機葉片是否有瑕疵，還可以搭配AR眼鏡，讓工程師遠端指導學徒維修風機，VR讓學員體驗搭船出海與風機維護相關作業。

吳鴻筠說，中心針對產業需求來開設風電培訓相關課程，涵蓋機電整合、工業配線、電腦製圖、手工具、電工工具、風電英文等，輔導學生報考相關證照，並進入產業實習，「沃旭大葉離岸風電學徒制計畫」中，只要是大葉學生不限科系，都可以選修風電課程。

完成系列課程可獲得離岸風電學程的結業證明，若獲選為沃旭學徒，還可獲得沃旭能源2年學費贊助、生活津貼，未來還有機會進入沃旭能源或關係企業的風場有薪實習，表現優異者也有機會直接留任，成為風電產業新血。