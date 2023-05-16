▲教育處長劉美蘭回應，該事件發生於國立高中，但若基隆市學校發生類似情形，一定會24小時內通報，情節重大將會停職，一定會守護學童安心就學權利。（徐佑昇攝）

基隆市議員許睿慈16日於議會對教育處質詢時指出，某高中傳出「狼師」，有騷擾等行為，家長還憤而出拳痛毆老師。許詢問該事件處理情形，以及要如何預防類似情形發生。對此基隆市教育處長劉美蘭回應，本次事是發生在國立學校，但只要有發生性平事件，基本上都必須24小時內通報，情節重大也會停職。而該高中校方指出，事件發生即依相關程序處置，並報請國教署核定中，而該師已不在該校任教，也希望各界不要再對同學造成二度傷害。

市議員許睿慈表示，基隆某高中傳出有狼師事件，家長控訴其女兒被老師上下其手還說「好想趴到她身上」等騷擾對話，質疑校方息事寧人，詢問教育處是否知情，未來如何防範。市議員吳驊珈也說，有關影響學生權益的事件，教育處長也是教師專業審查委員會的成員，應對不適任教師案件表態。

對此教育處長劉美蘭回覆，由於該事件是發生在國立學校，因此非屬教育處管轄之範圍，但若是基隆的學校有類似事件，一定會在24小時內通報，依照相關程序處理，若教師對學生的騷擾情節重大就會停職，後續也會針對學生做相關輔導，務必要保護學生為優先。

該事件發生之校方回應，於2022年12月6日事件發生後，就將該師依照校園性侵害性騷擾或性霸凌暨性別事件處理程序來處置，做出停聘3年決議，並報請國教署核定，目前該師也已不在該校任教，請家長放心。針對該事件，也再請主任致電關心家長，是否還需校方協助。也希望各界讓學生安心就學，不要受到情緒波動，導致「二度傷害」。

市議員許睿慈會後受訪表示，她在就學時也有遇過狼師，於發考卷時摸她的手並表示愛意，讓她感到非常不舒服，也呼籲相關單位一定要正視校園性騷擾等相關問題，避免下一位受害者出現。