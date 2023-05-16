一名鐵工師傅去年4月前往新竹某酒吧包廂飲酒作樂，卻趁其他人離開包廂時，竟獸性大發，直接強脫進入包廂內服務女服務生衣褲，然後強舔女方下體，甚至還跟女方表示，「我就用一下，我不要進去」，嚇得女服務生邊抵抗邊用手機找友人求救，鐵工師復見狀逃逸，但女方事後去醫院驗傷採證，下體驗出有鐵工師傅DNA。新竹地院依犯強制性交未遂罪，判男方1年8個月有期徒刑。

根據判決書，該名鐵工師傅於民國111年4月20日深夜前往新竹市某酒吧包廂飲酒，見友人與該酒吧服務小姐離去後，在場僅有另一名酒吧小姐小美陪同，竟以想睡覺為由，先將頭靠在小美肩膀，並試圖以手解開她上衣扣子，但是遭到拒絕。

鐵工師傅仍不停手，當場徒手強行拉扯小美褲子，強脫其外褲及內褲，即使女方一再掙扎、並拉著褲頭阻止，仍遭男方強將內褲、外褲脫下，並稱：「我就用一下，我不要進去」，然後以口舔舐小美下體，小美一邊掙扎一邊用自己手機對外求救，這時鐵工師傅才逃離現場，隨後小美立克在友人陪同下報警。

但鐵工師復到案後辯稱：自己什麼沒有做，女方當天有進到包廂，當時只有喝2、3杯酒，喝完之後就叫計程車離開，過程中雙方沒有交談，沒有肢體接觸，根本不曉得女方為什麼會指控我他性侵，而且女方事後還跟他要紅包，表示如果有給紅包，她就會去警察局說是男女朋友銷案，當天晚上他們也沒有報警，而是先來我家外面大吼大叫。

但是小美事後到醫院驗傷，並採集生物跡證，比對結果發現，小美下體驗出男女DNA混合，男性DNA與鐵工師傅DNA比對兩者相符。

法官審酌，鐵工與小美不相識，僅因男方道酒吧消費而偶遇小美，但卻違反女方意願強行褪去她褲子，無視女方拒絕，而為了強行性交強舔其下體，幸好女方積極阻礙、適時求救才未得逞。但並未導致女方成傷，行為僅止於未遂，判鐵工1年8個月有期徒刑。