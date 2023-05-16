王乃伃日前到日本旅遊，好好放鬆休息。（年代提供）

有「酒窩女神」之稱的美女主播王乃伃，4月底無預警的粉專宣布「我從華視畢業了」，不少「乃粉」都很好奇她的規劃，經過一個月的休息沉澱，王乃伃今（16日）正式宣布將入主年代新聞主播組，為播報行列增添生力軍。

這次從華視被挖角進入年代新聞台，王乃伃表示，接到電話時人正在外面採訪，「第一時間沒反應過來，以為是詐騙集團！」她也提到當下她的心情是非常驚喜、又相當雀躍的。在確定加入年代後，王乃伃也做好準備，先到電視台向主播前輩們「拜碼頭」，大家的熱絡氣氛也讓她覺得年代相當溫馨，連吃的都會照顧到，讓她信心滿滿的說：「非常期待未來的合作！」

王乃伃外貌與才智兼具，2017年踏入新聞圈後一舉一動都備受矚目，她離開華視後，先到日本旅遊一星期，好好的放風、休息，她在社群不僅分享穿日本和服的美照，還拍攝短影音模仿忍者，有別於主播台時的正經形象，模樣相當俏皮。

回國後，王乃伃立刻到年代定妝、試棚，將以全新造型入主年代新聞台，王乃伃也確定在年代將以週間白天整點亮相、周末重點時段作播報，加上未來總統大選將近，過去專注於政治線的王乃伃，也將發揮她的專業，提供選舉最新選情動態。