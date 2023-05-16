豐原警分局巡邏車火速將母女送至醫院。（警方提供）

台中市廖姓女子日前衝進派出所，焦急表示3歲孩子在車上突然暈倒失去意識，警方評估現場狀況，可能無法等候救護車到場，當機立斷以巡邏車將母女送至醫院，女童為熱痙攣，經救治後已無大礙。

台中市警察局豐原分局表示，豐東派出所警員莊勝崴日前上午6時37分許在所擔服勤務時，29歲廖姓少婦衝進派出所表示，女兒在車上突然暈倒，人已失去意識，不曉得該如何是好。

莊員見狀先安撫廖婦情緒，並陪同前往車上查看女童狀況，經初步檢視，王姓女童已全身癱軟，且完全沒有反應，可能無法等候救護車到場，當機立斷請廖婦將女童抱上巡邏車，並同時依規定通報開啟警報器，以最快的速度將母女護送至豐原醫院急診室，經急診醫師初步判斷為熱痙攣，救治後已無大礙。

豐原分局長劉其賢得知莊員面對民眾緊急求助案件處理得宜十分讚許，但仍呼籲民眾如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。