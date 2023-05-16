三重分局在去年9月20日發生抓錯人事件，遭誤認為歹徒的黃姓男子還被警方壓制成傷，對此監察委員陳景峻提案糾正，並要求新北市政府將涉案翁姓員警移送懲戒法院處理，另函請警政署檢討改進；對此三重警分局回應，對於監察院審議通過糾正，本分局予以尊重，待收到監察院糾正函文後將研議辦理。

事發在去年9月20日晚間，當時新北市三重警分局永福派出所翁姓、江姓警員在埋伏抓捕通緝犯時，誤認路過的黃姓男子為通緝犯，兒該黃姓男子以為遇到歹徒而反抗，遭翁姓、江姓警員壓制致傷，扭打過程中翁姓、江姓警員也因而受傷。

事後三重分局坦承「抓錯人」並公開向該黃姓男子及社會大眾致歉，針對該黃姓男子提告部分依法受理調查，函送台灣新北地方檢察署偵辦，並將翁姓、江姓警員記過調職、該所所長連帶處分。

後續監察院接獲民眾陳情指稱三重分局屢屢值勤不當，也有議員指稱該分局在1年內發生5件重大違紀事件，經立案調查後，監察院內政及族群委員會於今（16）日審議通過監委陳景峻提出調查報告及糾正案。

對此，三重警分局回應，今（16）日經監察院審議通過糾正，本分局予以尊重，待收到監察院糾正函文後將研議辦理，本分局也已持續加強員警教育訓練並強化督導。