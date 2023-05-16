1台賓利今天在五楊高發生車禍，車頭毀損，維修費粗估要數百萬元。（翻攝照片）

國道1號高架北上50.2公里今天發生賓利跑車與豐田轎車2車車禍。（翻攝照片）

國道1號高架北上50.2公里今天發生賓利跑車與豐田轎車2車車禍，警方表示，11時21分獲報，立即派遣巡邏車前往，2人並無外傷送林口長庚檢查，事故於12時12分排除。據了解，賓利車頭毀損，維修費恐要數百萬元。

警方指出，16日11時21分，國道1號高架向50.2公里發生車禍，現場3車道占用高乘載車道及內側車道。警方接獲通報，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、救護車及消防隊前往，現場2人無明顯外傷送林口長庚檢查，12點19分排除，恢復通車。知情人士說，賓利造價不斐，粗估維修費要數百萬元。