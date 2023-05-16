艱苦殺進今年NBA西區冠軍賽的湖人隊，將遇上擁有2屆年度MVP約基奇的金塊隊，湖人總教練漢姆指約基奇是在「洛磯山脈中等待我們的怪物」。

法新社報導，洛杉磯湖人隊將在美國時間16日晚上的西區冠軍戰面對約基奇（Nikola Jokic）與丹佛金塊隊的巨大挑戰。湖人隊在擊敗衛冕冠軍金州勇士隊後，距離重返美國職籃NBA總冠軍賽僅差4場勝利。

現在，湖人隊的詹姆斯（LeBron James）和防守明星戴維斯（Anthony Davis）正在策劃如何伏擊金塊隊。這場對決看來像是2020年季後賽重演，當時湖人隊在系列賽中是以4-1獲勝，後來更拿下當年NBA總冠軍。

然而，金塊隊自那時起已明顯成熟，約基奇在2021與 2022年連續獲得年度MVP獎項，陣中同時還擁有才華橫溢的莫瑞（Jamal Murray）。詹姆斯表示，金塊隊一直是西區龍頭絕對是有道理的。

詹姆斯說，「他們整年表現出色。我們非常尊重金塊。他們的教練非常好，我們也深知小丑（約基奇）和完全康復的莫瑞為比賽帶來的動力。」

戴維斯則表示，湖人隊打算仔細研究2020年系列賽影片，試圖設計一個能讓約基奇和金塊隊陣容無效的作戰計劃。

約基奇目前狀態驚人，他在對鳳凰城太陽隊的系列賽中拿下場均大三元，平均得34.5分，籃板13.2個，助攻10.3次。

湖人隊總教練漢姆（Darvin Ham）將約基奇描述為「在洛磯山脈等待我們的怪物」。

漢姆談到約基奇表示，「你講的是一位兩屆年度MVP，隸屬於一支非常均衡的隊伍，飢渴，有著極佳的合作與化學反應，很好的運動能力，也能投籃，所有的這些。」

他進一步表示，「所以，這是一項艱巨的任務，但他們也一定會防守我們，所以我們將如同既往作好賽前功課，為雙方第一戰做好準備。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120516