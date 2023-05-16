下屆泰國政府與總理將面對諸多挑戰，包含引領東協（ASEAN）與美國關係的同時，拿捏經濟規模5060億美元的泰國與最大貿易夥伴中國間的未來。其他棘手難題還有拯救泰國股市與復甦攸關經濟至深的旅遊業；泰國股市是表現最差的亞股之一。

高舉改革大旗的「前進黨」（Move Forward）與在野實力雄厚、流亡海外前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）所創的為泰黨（Pheu Thai）合計在500席眾議院裡贏得約58%的席次，即便參議院250席俱屬軍方掌握，民主派在野陣營仍有雄厚本錢問鼎總理。

泰國總理是由500名眾議員及250名參議員投票選出。由於參議員全數由軍政府直接指定，在野黨候選人想獲得過半票數376票當選總理有一定難度。

泰國選舉委員會預計6月底、7月初公布確認的500席眾議員名單，7月中左右參眾兩院分別選出議長，約在7月底到8月初由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決，獲得過半席次支持的人成為新總理，新閣於8月組成。各黨派還有約2個月時間協商組閣。

● 選民強烈想終結軍方掌權

皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的「前進黨」在眾院拿下約151席成為第一大黨，代表泰國選民強烈想終結掌權近10年的軍方勢力及支持全面改革。

前進黨呼籲修改嚴禁侮辱泰王和王室成員的法律。冒犯君主的罪行在泰國很重，最高可判刑15年。

前總理戴克辛所創「為泰黨」在眾院約取得141席屈居第二，這也是首度出現戴克辛所支持政黨沒能在眾院成為第一大黨，象徵戴克辛家族光環褪色，也不利戴克辛么女貝東塔（Paetongtarn）角逐新政府總理。

● 新任總理 前進黨領袖皮塔呼聲最高

前進黨與為泰黨高層表示，雙方同意共組由皮塔領導、6個政黨組成的執政聯盟，為泰黨另對冒犯君主罪修法持開放態度。

但有分析人士認為，軍方掌控的參議院可能出手阻止皮塔，讓為泰黨仍保有主導組閣機會。為泰黨可與約71席居第3、支持大麻的泰自豪黨（Bhumjaithai）甚至保守派尋求合作。

現年42歲的皮塔在美國哈佛大學受教育，若他沒法成為總理，包括36歲的戴克辛么女貝東塔、60歲的前地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）會是可能人選。

● 軍方若不放權 恐再掀示威潮引發動盪

「紐約時報」指出，許多分析家質疑泰國軍方乃至參議院會容忍可能顛覆現狀的選舉結果。前進黨的政見包含廢除徵兵、減輕冒犯君主罪責等均被視為挑戰制度。

過去歷史顯示，影響泰國政壇數十年的軍方也不太可能爽快放權。除策動過十多次政變外，軍方2017年還修憲將參議院掌控在手，確保軍方得以對總理人選置喙。

澳洲國立大學（ANU）「柯拉貝爾亞太事務學院」（Coral Bell School of Asia Pacific Affairs）專精東南亞政治的學者芮孟（Gregory Raymond）表示，兩軍方代理人政黨「團結建國黨」（United Thai Nation）、「公民力量黨」（Palang Pracharath）仍有機會湊足席次爭取組閣。

芮孟說：「雖然這看來極不民主，但我覺得這仍不能完全排除。」現任總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）的團結建國黨這次只拿下36席，公民力量黨約40席。

有分析家警告若參議院選擇封殺皮塔出任總理，極可能引發示威讓泰國再陷入動亂。

泰國「巴差特樸國王研究院」（King Prajadhipok's Institute）研究員普拉維（Purawich Watanasukh）說：「（封殺皮塔）後座力會比4年前那次選後更危險。如今許多人心中已視皮塔為新任總理，如他遭封殺、前進黨沒法組閣會傷透民眾的心，後果難以想像。」（譯者：陳亦偉）1120516