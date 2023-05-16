5月是報稅季，民進黨台北市第七選區立委候選人、市議員許淑華今（16）日在臉書發文預告，信義區首場報稅活動今晚即將在四維里舉辦，歡迎有需要的市民到現場參與。

許淑華表示，她將在今晚7點到9點，於信義區虎林街70巷1號的四維里辦公室，提供報稅服務，現場將會有國稅局人員協助收件。許淑華也提醒，參加活動的市民，記得要攜帶身分證、健保卡，以及個人印章。

網友們也在許淑華的臉書貼文留言，他們的意見包括「真好，我們里都沒有這些服務」、「這個服務好貼心，既方便又安心」、「感謝提醒」、「議員的服務真到位」。