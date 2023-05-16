黃姓國小老師兼任球隊校隊教練，2015年到2017年間，將12歲的女隊員帶到國小體育器材室內，親吻並撫摸胸部，還開車將她帶到堤外河濱公園隱蔽處，以手指性侵，台灣高等法院駁回上訴，依對於未滿十四歲之女子為性交罪及猥褻罪判囚3年8月。可上訴。

被害的少女指控，2015年到2016年間黃男是她的國小球隊教練，黃男會雙手環抱她並在體育器材室有摸她胸部，也會摸她下體，黃還在車內後座徒手撫摸她胸部，並將其手指插入她私處，後來她向母親告知後，在母親陪同下向警方報案。

案發後，研究所畢業的黃男失去教職，目前從事開計程車工作，台北地院一審及高院二審斥責他戕害少女身心發展甚鉅，亦損及少女日後對於兩性關係之認知，所為誠屬不該，應嚴予非難，判刑3年8月。

少女及家長求償部分，北院法官判決黃應賠償少女102萬多元、她父母各20萬元，共計142萬多元。

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