雲林縣政府為連結虎尾鎮市區與高鐵虎尾特定區，向中央爭取經費與自籌共4億3543萬元興建芒果大道，完工後可串聯虎尾科技大學、建國眷村群、布袋戲傳習中心、台大醫院虎尾分院、雲林地檢署與地方法院等，去年發包後全力施工中，16日雲林縣長張麗善視察工程進度，比預定進度超前4.75％，可望在明年8月完工。

虎尾鎮發展快速，加上高鐵特定區的開發，形成雙都心趨勢，為連結虎尾新舊都心，形塑快速便捷交通網絡，縣府規畫芒果大道（雲92-1線道路），北起建成路經空軍營區、既有農路，穿越文科路至光復路（雲92線），沿途芒果樹成蔭，地方因此稱為芒果大道。

張麗善16日率工務處長汪令堯，偕同虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘等人至芒果大道工區視察，了解施工情形，張表示為保持與歷史聚落連結的一致性，利用既有路面打造人行暨自行車道與設施帶，沿途保留既有芒果樹，加上部分新植花樹點綴節點，打造保留歷史記憶的特色道路。

張麗善說，本案為縣內指標性工程，工程總經費達4億3543萬，其中3億5270萬元由中央補助，其餘縣府自籌，目前施作滯洪箱涵、側溝及芒果樹移植修剪作業，預定進度7.77％，實際進度12.52％，超前4.75％，期許在如期如質的條件下，積極爭取國家級金安獎及金質獎肯定。

汪令堯指出，芒果大道拓寬工程分為既有道路拓寬及新闢道路，全長1.526公里，全斷面寬30公尺，沿途除保留既有芒果樹118株，再由空軍基地移植37株，藉由本工程整合「文化提升」、「交通連結」、「產業創新」3種面向發展願景，整體工期600日曆天，預計2024年8月完工。