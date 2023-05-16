睽違6年可樂旅遊再度攜手日本環球影城包場舉辦「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，共3梯次、分別於7/4、7/8、7/23舉行，針對此一派對可樂包裝設計了「關西FUN暑假」5日行程，預計每場能有超過百位環球迷可以入場，旅客可選擇桃園或高雄出發，自由安排最合適的冒險之旅，享受最夢幻的歡樂時光。可樂旅遊表示，目前相關產品銷售已超過7成，有興趣的旅客卡位要趁早。

可樂旅遊自2016年起與日本環球影城緊密合作，不僅提供各項快速通關券、VIP快速入園手環，2017年首次包場「Universal Party ~The Sound~包場派對」活動就轟動整個市場。因應即將來臨的暑假，可樂旅遊特別規劃適合親子共遊行程，以「Universal Party ~The Sound~包場派對」為主軸，設計出台北與高雄出發的5日團體行程，最低54,300元起，且兒童不佔床最高再享10,000元優惠。

日本環球影城Universal Party ~The Sound~包場派對，開場將在可愛的日本環球影城卡通人物熱情歡迎下，迎接旅客進入派對會場，在門口旅客可與喜歡的卡通人物一起拍相留念。進入聲光效果絕佳的會場後，更可以一邊欣賞一連串的舞台表演，一邊享用豐盛美味的自助餐食，打造獨一無二的日本環球影城度假時光。

針對星光饗宴包裝的「關西FUN暑假」5日遊，帶領遊客以最特別、超值的方式玩日本環球影城，包含限量席次的派對午宴、快速通關四項券，安排入住周圍飯店，省去舟車勞頓的時間，且提供桃園/高雄兩地皆可出發的航班，讓旅客有更多元的選擇。除日本環球影城外，行程還將走訪清水寺、嵐山渡月橋、野宮神社，以及經典款的奈良古都漫遊、心齋橋等，搭配甫於2021年開幕的神戶藝術水族館等14個景點，豐富多彩的行程內容，適合親子、家庭一同出遊。

除團體遊程之外，想以自由行方式玩日本環球影城的旅客，可以選擇2天1夜機加酒商品，最低15,388元起；也可自行組裝元件商品，可樂旅遊提供日本環球影城周圍訂房、日本環球影城入場保證券、提早入園券，及四項、七項等快速通關券，亦可搭配交通票、一日／半日遊程，打造成最舒適的旅遊假期。

可樂旅遊深耕日本旅遊市場多年，在送客量及服務品質都是業界第一，且提供最獨家、最多元、最豐富的主題性玩法。無論是疫後首次開山的「立山黑部雪壁傳奇」，在開放時間短、名額限量的情況下，可樂旅遊依舊保證上山名額。抑或是連日本國內都一位難求的「七星號列車」、「瑞風號列車」，可樂旅遊憑藉與日本市場經營多年的友好關係，搶下海外限量席次，奢華獨特的鐵道之旅，甫上架便銷售一空。