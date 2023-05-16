霧峰警分局調閱周邊監視器沿線查訪，16日凌晨找到特徵相似的54歲林姓男子，他坦承進入該區吸菸並丟棄未熄滅之菸蒂，全案依公共危險罪嫌函請台中地檢署偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中霧峰光復新村15日由國有財產署收回管理，未料收回首日就傳出凌晨火警，仁愛路1處空屋慘遭祝融，幸無人傷亡；轄區霧峰警分局調閱周邊監視器沿線查訪，16日凌晨找到特徵相似的54歲林姓男子，他坦承進入該區吸菸並丟棄未熄滅之菸蒂，全案依公共危險罪嫌函請台中地檢署偵辦。

光復新村過去由國產署委託台中市政府管理、活化，不過，日前國產署擬定「文化標租」政策，國有文資土地不再無償提供使用，將光復新村收回管理並採分街廓方式辦理標租，15日為收回首日，未料凌晨竟傳出火警，台中市消防局出動消防車7輛、救護車1輛及36位人員到場搶救，約花費30分鐘即順利滅火，幸無人傷亡。

台中市政府警察霧峰分局擴大調閱火警現場周邊道路監視器，發現1名可疑男子曾於火警前行經仁愛路巷口，停駐數秒後進入宿舍區，5分鐘後再原路離開，霧峰警分局霧峰派出所副所長鄭正昌及警員賴峰杰依監視器辨識可疑男子穿著特徵及騎乘交通工具後並沿線積極查訪、搜尋。

兩位員警於16日凌晨1時32分在霧峰區新厝路國道三號橋下發現特徵相符之男子，林男向警方坦承曾進入仁愛路巷宿舍區，並有吸煙及丟棄未熄菸蒂行為，全案詢後依公共危險罪嫌函請台中地檢署偵辦。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，亂丟煙蒂是不道德的行為且若因此引發火災，更有觸犯刑法公共危險罪刑責的可能；警方呼籲，請所有吸煙人士務必養成隨手熄滅煙蒂的習慣，發揮公德心，共同創造乾淨清新的環境。

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