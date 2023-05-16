易遊網獨家「風華渡假酒店 礁溪館」開幕快閃專案，一泊二食每晚含稅6,888元起的好康價，搭配易遊網APP訂房折扣碼，輸入「eight388」單筆3,888元現折388元；刷玉山易遊卡再享加碼折扣，輸入「ezeight588」單筆3,888元現減588元，折後每晚含稅6,300元起，等於每人最低只要3,150元就能入住新飯店泡暖湯、饗美食，超甜價格趕緊預訂起來！欲知更多商品優惠詳情，歡迎至易遊網官網查詢。

風華渡假酒店礁溪館外觀搭以純白色為基調，搭配線條不規則交錯的點綴，呈現具有當代風格的建築設計，吸睛程度一躍成為礁溪新地標。飯店主打礁溪唯一山景第一排，沉浸在山嵐繚繞之中，還能遠眺龜山島美景，為旅人開啟前所未有的舒心體驗。

此次專案主打「三辰閣」房型雙人一泊二食下殺6折起，全館客房皆擁有半露天湯池與獨立陽台，讓旅客可以盡賞礁溪美景風采。若在房內泡湯還不過癮，選購此專案的旅客都能免費使用館內的露天溫泉池與泳池，感受讓身心靈徹底放鬆的溫泉洗禮。此外，平旺日入住皆可享有限量免費升等「暮秋閣」或「風泳居」的機會，享受更高規格的房型禮遇。

餐食部份，早餐享用和風廳晨光自助早餐，晚餐則是安排同屬嘉楠集團旗下的「老丸家極致鍋物」，除了延續此鍋物品牌使用集團自有肉品與貢丸的特色，礁溪館更推出全新菜單，將帶給旅客更多舌尖上的美味驚喜。

飯店除了有礁溪唯一山景第一排的特色外，還有備受旅客期待的礁溪飯店兩大唯一：復刻冰島著名的藍湖溫泉打造礁溪首創「藍湖吧」，以及能將一整片星海盡收眼底的高空酒吧，分別預計在6月與7月完工，想體驗「風華渡假酒店 礁溪館」這兩項特色設施，此次快閃專案可預訂入住日特別開放到12月31日前，讓想完整開箱飯店所有設施的旅客也提早搶先卡位。