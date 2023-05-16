由意萬富豪達利歐（Ray Dalio）創辦的橋水在上季出清5家美國銀行巨擘持股，分別是摩根大通、美國銀行、富國銀行、高盛和摩根士丹利，並且將花旗（Citigroup）的持股大砍一半。

受累於矽谷銀行與標誌銀行倒閉，以及瑞銀火速接手岌岌可危的瑞士信貸，全球對沖基金在3月份將手中的美國銀行股減至將近10年來最低。