由意萬富豪達利歐（Ray Dalio）創辦的橋水在上季出清5家美國銀行巨擘持股，分別是摩根大通、美國銀行、富國銀行、高盛和摩根士丹利，並且將花旗（Citigroup）的持股大砍一半。
受累於矽谷銀行與標誌銀行倒閉，以及瑞銀火速接手岌岌可危的瑞士信貸，全球對沖基金在3月份將手中的美國銀行股減至將近10年來最低。
全球重量級對沖基金集團橋水（Bridgewater Associates）申報文件顯示，美國地區銀行倒閉衝擊投資市場，橋水也在第一季拋售美國銀行股。
由意萬富豪達利歐（Ray Dalio）創辦的橋水在上季出清5家美國銀行巨擘持股，分別是摩根大通、美國銀行、富國銀行、高盛和摩根士丹利，並且將花旗（Citigroup）的持股大砍一半。
受累於矽谷銀行與標誌銀行倒閉，以及瑞銀火速接手岌岌可危的瑞士信貸，全球對沖基金在3月份將手中的美國銀行股減至將近10年來最低。
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