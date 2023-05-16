有關民眾檢舉蝦皮公司旗下「蝦皮購物服務條款」部分內容涉及違反「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」，產業署說，已請蝦皮公司進行說明，目前正針對該公司回應進行研議適法性，如有違反相關規範，將要求業者限期改善。

另外，亦有民眾反映蝦皮公司退貨退款程序「蝦皮安心退」的審核流程，疑涉違反「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項規定」一事。

產業署說，經查「蝦皮安心退」涉及蝦皮、賣家及消費者間退貨退款及猶豫期主張與否等，屬消費糾紛之一種，若交易上有相關疑義，民眾可依據「零售業等網路交易定型化契約應記載事項」第10點「退貨及契約解除權」，依消保法第19條規定，向企業經營者主張無條件退貨權利。因此，相關退貨退款程序不屬於第三方支付服務，因此不是屬於「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項規定」範疇。