有關民眾檢舉蝦皮公司旗下「蝦皮購物服務條款」部分內容涉及違反「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」，產業署說，已請蝦皮公司進行說明，目前正針對該公司回應進行研議適法性，如有違反相關規範，將要求業者限期改善。
另外，亦有民眾反映蝦皮公司退貨退款程序「蝦皮安心退」的審核流程，疑涉違反「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項規定」一事。
產業署說，經查「蝦皮安心退」涉及蝦皮、賣家及消費者間退貨退款及猶豫期主張與否等，屬消費糾紛之一種，若交易上有相關疑義，民眾可依據「零售業等網路交易定型化契約應記載事項」第10點「退貨及契約解除權」，依消保法第19條規定，向企業經營者主張無條件退貨權利。因此，相關退貨退款程序不屬於第三方支付服務，因此不是屬於「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項規定」範疇。
#蝦皮 #退貨 #定型化契約 #數位部 #應記載及不得記載事項
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。