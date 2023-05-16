美國與大陸競爭相當激烈，但聯合會安理會前主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）認為，美中之間不太可能發生戰爭，但雙方在未來十年內可能出現更多制裁，被夾在中間的香港應該要有所準備，會像皮球被踢來踢去。

南華早報報導，馬凱碩針對目前地緣政治情勢發表看法，他認為只有在台灣宣布獨立的狀況下，美中才有可能開戰，北京將台灣視為一個分裂的省份，必要時可以透過武力進行控制，包括美國在內的多個國家並未正式承認美國是一個獨立的國家，而是反對武力改變現狀。

馬凱碩提到，如果美中兩大國開戰，只會落入雙輸局面，可以確定的是，發生核武戰爭的機率極低，因為即使在俄烏戰爭，不使用核武器已經是全球共識。

地緣政治風險越來越高，馬凱碩認為，香港可能會當作皮球利用，「香港需要為美國實行更多制裁做好準備，並試圖消除美國對一國兩制的錯誤理解，或者增加美國企業及投資者在香港的影響力。」