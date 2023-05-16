花蓮縣富里鄉人口跌破萬人，鄉公所鼓勵民眾移居並在鄉內增產報國，去年祭出生育補助8萬元，若再加上縣府的2萬元補助，婦女每生一胎可獲10萬元，為全台之最，鄉公所為讓人口正成長，今年再加碼新生兒營養補助金2萬元，等同今年1月出生的新生兒，每胎可獲12萬元，再次創下全台最高催生獎金新紀錄。

富里鄉人口因青年赴他鄉工作或結婚遠嫁持續減少，去年跌破萬人剩9700多人，鄉公所為提高鄉民生育力，刺激人口增長，利用公所自有財源，補助每胎8萬元鼓勵鄉民生育，獲鄉代會支持通過《婦女生育獎勵金發放自治條例》，去年7月公告。

鄉公所表示，去年7月1日起，新生兒父母任何一人設籍富里鄉滿6個月，每生一胎便能領取8萬元的生育獎勵金，加上縣府2萬元補助，共可獲得10萬元，是全台之最。經統計，去年7月至12月申請人數為23人，今年1月至5月初，縣內新生兒人數共35人，為前年59人的6成，預估今年可達80至85人。

不過鄉公所為持續提升鄉內人口正成長，今年5月初再公告新生兒營養補助金，補助對象為今年1月1日（含）以後出生的新生兒，每胎2萬元，等同今年出生的新生兒，每胎可領到12萬元的獎金，再度創下鼓勵生育的獎金新紀錄。

鄉公所表示，富里鄉新生兒營養補助金與生育補助申請條件為，新生兒父母一方須設籍富里鄉連續6個月以上（含申請時），且在新生兒出生日起6個月內，持相關證件到村辦公室或公所辦理，家長領取後，新生兒及父母任何一人繼續設籍並滿3年以上，若在期間遷出並撤銷、追繳將金，涉及刑責者另將移送司法機關。

代理鄉長江東成表示，富里鄉好山好水又具人情味，是適合居住的好地方，希望能藉由生育及營養補助共12萬元的鼓勵金，吸引準備結婚或已結婚的民眾定居。