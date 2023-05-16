施碧蓮說，包粽的達人們都是她的「閨蜜」義氣相挺，每天大家來這邊都很快樂，包粽子話家常，讓心情愉悅保持笑容，笑容就是讓肉粽好吃的秘訣。(本報資料照片)

彰化縣員林市第一市場一家飄香超過40年的肉粽店，在這個萬物齊漲的年代立，日賣超過2000顆的肉粽每顆竟然只要10元，現年73歲的老闆娘施碧蓮堅持不漲價，她說小時候家裡窮、很苦，要漲價也不會t在物價最高時漲價。

施碧蓮笑著說，她賣肉粽超過40年，10元肉粽也是，原物料年年上漲但她堅持不漲價，被問到這樣不虧錢嗎，為什麼不漲價，她說賠錢是騙人的啦，就是賺比較少而已，但沒關係，現在大家都很辛苦，能繼續把好味道傳遞給大家比較重要。

施碧蓮說，她們家的肉粽是大家稱讚的，包粽的達人們都是她的「閨蜜」義氣相挺，最年輕的76歲，最長的87歲，她們幫忙包減少人工，才能繼續賣這麼便宜，每天大家來這邊都很快樂，包粽子話家常，讓心情愉悅保持笑容，笑容就是讓肉粽好吃的秘訣。

老闆娘的兒子楊長波表示，媽媽堅持不漲價，她說因為小時候家裡窮，大家都是苦過來的很辛苦，因此要守住毛利，就是要提高良率，再包的時候盡量避免折損，減少食材的損耗，包肉粽要「快狠準」。

楊長波強調，他們的肉粽結合南北部粽的煮法，先川燙後再蒸，糯米會比較Ｑ，還能濾掉粽葉的苦味，每年端午節前夕訂單都將近10萬顆，他們大概從半個月前就開始準備，至於價格大家共體時艱，吃得開心就好了！