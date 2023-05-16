新北市長侯友宜前往視察「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」，以及機車道完工通車成果。（陳怡誠攝）

為了改善成蘆大橋五股端下橋處長久以來汽機車混流的交通混亂情形，減少事故發生，新北市政府養工處特別進行「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」，整體工程預計於今年7月底完工，不過機車道拓寬工程已經完工，並於今（16）日下午開放通車，市長侯友宜上午前往視察並強調，保障用路人行車安全，為市府的首要目標。

成蘆大橋為連接蘆洲、五股的重要幹道，車流量龐大，為交通部公路總局於2002年興建，原橋面段為2汽車道、1機車道，但到了五股端的下橋處，則束縮成2個汽機車混合車道，導致汽機車混流，不但交通混亂，更時常發生交通事故。

為了改善五股端下橋處的交通情形、提升行車安全，新北市養工處於去年6月推動「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」，將五股端橋樑拓寬，設置機車專用道，整體工程預計今年7月底完工，其中機車道拓寬先行於今日完工並開放通車，可減少汽機車混流造成的交通事故。

新北市長侯友宜也在今天上午前往視察，他強調新北市的市政工作永不停歇，養工處藉由一旁的州后路及五股體健公園拓寬路面，讓安全事故大幅減少，今天先開放機車引道，7月後全面開放，他也期許新北市政建設要做好，包括其他交通軌道建設、交通整頓工程以及社會福路等，市府團隊也會緊盯進度，讓新北市持續朝2030新願景的目標邁進。

工務局長祝惠美說明，「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」包含臨時便道設置、橋側機車道拓寬、成德陸橋改建、洲后路移設及新設人行道等項目，工程總經費為9403萬元，其中營建署補助4078萬元。

養工處補充，拓寬後的橋梁機車道寬度4.5公尺，下橋引道將從2個汽機車混合車道改為2汽車道及2機車道，其中1機車道為左轉專用，以配合成泰路口行車動線，同時一併調整成泰路口交通號誌，提供更完善的通行環境。