有「美國生活大師」、「家政女王」等封號的知名作家瑪莎．史都華（Martha Stewart），以81歲之姿登上今年《運動畫刊泳裝特輯》（Sports Illustrated Swimsuit）的封面，她穿著各色深V泳裝的畫面驚艷眾人，讓許多粉絲讚嘆看不出已經81歲，甚至有網友讚嘆比18歲妹仔辣。她也分享凍齡秘訣，包括吃好、勤於運動、維持良好的生活習慣，她到現在仍會固定做皮拉提斯及騎馬。

美國81歲「家政女王」瑪莎．史都華（Martha Stewart）登上今年《運動畫刊泳裝特輯》（Sports Illustrated Swimsuit）封面，凍齡美貌及緊實的身材引發熱議。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國知名雜誌《運動畫刊泳裝特輯》昨（15）日公布2023年封面照，81歲美國「家政女王」瑪莎．史都華與小她3輪以上的性感女星梅根福克斯（Megan Fox）、歌手金彼特拉斯（Kim Petras）、27歲模特兒娜德爾（Brooks Nader）一起登上封面，成為《運動畫刊泳裝特輯》有史以來最年長的模特兒。

和年輕貌美的妹妹們穿泳裝併排呈現，瑪莎．史都華可能會相當吃虧，不過她的照片反而讓許多人驚艷，她一共換了10套衣服，封面照選用她穿著白色深V泳裝、罩著橘色袍子的照片，另外還有她穿著紅色、藕紫色、深色深V泳裝的照片，大方展現美好身材，畫面呈現自然、健康美感，讓許多網友讚嘆「保養很好」、「看不出來已經81歲」，比較像50歲，也有人稱讚她「美得很自然」、「還是一樣辣」，也有人說，81歲的她「比許多18歲妹仔還要辣」。

美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（TODAY）昨日播映瑪莎．史都華的專訪，她坦言80多歲來拍泳裝照確實有面臨挑戰，但她視為是美好生活的驗證，認為每個人都應該思考美好生活、成功的生活，而非逐漸衰老。

瑪莎．史都華上「今日秀」（TODAY）節目分享拍照過程。

她說喜歡這次拍攝的照片，當得知要為《運動畫刊泳裝特輯》拍照時，她沒有想到年紀，只想到會創下歷史，「我會成為《運動畫刊泳裝特輯》最老的封面模特兒。」

瑪莎．史都華也不吝嗇分享自己的「凍齡」秘密，為了這次拍照，她強調沒有刻意餓壞自己，但確實近幾個月來有要求自己不吃任何麵包及義大利麵。

她也相當推崇做皮拉提斯（Pilates）及專注於活出「乾淨人生」，她說每隔一天做一次皮拉提斯，有良好的飲食及良好的運動習慣，也勤於護膚。

2021年，瑪莎．史都華也在自己的部落格分享維持體態的關鍵，她說從小父母就灌輸一家人要永保活力，養成正向的生活習慣，包括每天運動、營養的飲食、不吃速食，以及為頭髮及皮膚做適當的保濕。她當時也分享新冠肺炎疫情期間的運動習慣，每天固定做20分鐘的瑜珈或跑步機，其餘期間她也熱愛騎馬、騎腳踏車、走路。

今年4月她也在Instagram分享美麗秘訣：吃好，一周三次皮拉提斯，一周騎馬一次，不抽菸，只會小酌，每天喝綠拿鐵。

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文章來源：Martha Stewart lands ‘historic’ Sports Illustrated Swimsuit cover
文章來源：How does she do it? As Martha Stewart dazzles on cover of Sports Illustrated Swimsuit at AGE 81, FEMAIL reveals how she got in tip top shape for shoot - from her favorite skincare secrets to her rigorous carb-free diet and intense horse-riding routine
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