有「美國生活大師」、「家政女王」等封號的知名作家瑪莎．史都華（Martha Stewart），以81歲之姿登上今年《運動畫刊泳裝特輯》（Sports Illustrated Swimsuit）的封面，她穿著各色深V泳裝的畫面驚艷眾人，讓許多粉絲讚嘆看不出已經81歲，甚至有網友讚嘆比18歲妹仔辣。她也分享凍齡秘訣，包括吃好、勤於運動、維持良好的生活習慣，她到現在仍會固定做皮拉提斯及騎馬。

美國81歲「家政女王」瑪莎．史都華（Martha Stewart）登上今年《運動畫刊泳裝特輯》（Sports Illustrated Swimsuit）封面，凍齡美貌及緊實的身材引發熱議。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國知名雜誌《運動畫刊泳裝特輯》昨（15）日公布2023年封面照，81歲美國「家政女王」瑪莎．史都華與小她3輪以上的性感女星梅根福克斯（Megan Fox）、歌手金彼特拉斯（Kim Petras）、27歲模特兒娜德爾（Brooks Nader）一起登上封面，成為《運動畫刊泳裝特輯》有史以來最年長的模特兒。

When we said this year was going to be epic, we meant it. Find out now who your 2023 SI Swimsuit cover models are!https://t.co/JmTTTteBEt — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023

和年輕貌美的妹妹們穿泳裝併排呈現，瑪莎．史都華可能會相當吃虧，不過她的照片反而讓許多人驚艷，她一共換了10套衣服，封面照選用她穿著白色深V泳裝、罩著橘色袍子的照片，另外還有她穿著紅色、藕紫色、深色深V泳裝的照片，大方展現美好身材，畫面呈現自然、健康美感，讓許多網友讚嘆「保養很好」、「看不出來已經81歲」，比較像50歲，也有人稱讚她「美得很自然」、「還是一樣辣」，也有人說，81歲的她「比許多18歲妹仔還要辣」。

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue!https://t.co/WqY9v7EwQR — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023

美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（TODAY）昨日播映瑪莎．史都華的專訪，她坦言80多歲來拍泳裝照確實有面臨挑戰，但她視為是美好生活的驗證，認為每個人都應該思考美好生活、成功的生活，而非逐漸衰老。

瑪莎．史都華上「今日秀」（TODAY）節目分享拍照過程。

她說喜歡這次拍攝的照片，當得知要為《運動畫刊泳裝特輯》拍照時，她沒有想到年紀，只想到會創下歷史，「我會成為《運動畫刊泳裝特輯》最老的封面模特兒。」

At 81, Martha Stewart becomes the oldest model in history to cover Sports Illustrated Swimsuit. pic.twitter.com/TMzoiLPbno — Pop Base (@PopBase) May 15, 2023

瑪莎．史都華也不吝嗇分享自己的「凍齡」秘密，為了這次拍照，她強調沒有刻意餓壞自己，但確實近幾個月來有要求自己不吃任何麵包及義大利麵。

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue! See her like never before here https://t.co/BcQZcV7R6j — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023

她也相當推崇做皮拉提斯（Pilates）及專注於活出「乾淨人生」，她說每隔一天做一次皮拉提斯，有良好的飲食及良好的運動習慣，也勤於護膚。

Hey Martha 😍



What do you eat Hottie or just don’t eat 🤔



Martha at 81 is hotter than many 18’s 🤩 pic.twitter.com/nV28Qg8wqC — IndiGenBharat (@IndiGenBharat) May 15, 2023

2021年，瑪莎．史都華也在自己的部落格分享維持體態的關鍵，她說從小父母就灌輸一家人要永保活力，養成正向的生活習慣，包括每天運動、營養的飲食、不吃速食，以及為頭髮及皮膚做適當的保濕。她當時也分享新冠肺炎疫情期間的運動習慣，每天固定做20分鐘的瑜珈或跑步機，其餘期間她也熱愛騎馬、騎腳踏車、走路。

今年4月她也在Instagram分享美麗秘訣：吃好，一周三次皮拉提斯，一周騎馬一次，不抽菸，只會小酌，每天喝綠拿鐵。

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