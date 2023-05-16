有「美國生活大師」、「家政女王」等封號的知名作家瑪莎．史都華（Martha Stewart），以81歲之姿登上今年《運動畫刊泳裝特輯》（Sports Illustrated Swimsuit）的封面，她穿著各色深V泳裝的畫面驚艷眾人，讓許多粉絲讚嘆看不出已經81歲，甚至有網友讚嘆比18歲妹仔辣。她也分享凍齡秘訣，包括吃好、勤於運動、維持良好的生活習慣，她到現在仍會固定做皮拉提斯及騎馬。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國知名雜誌《運動畫刊泳裝特輯》昨（15）日公布2023年封面照，81歲美國「家政女王」瑪莎．史都華與小她3輪以上的性感女星梅根福克斯（Megan Fox）、歌手金彼特拉斯（Kim Petras）、27歲模特兒娜德爾（Brooks Nader）一起登上封面，成為《運動畫刊泳裝特輯》有史以來最年長的模特兒。
和年輕貌美的妹妹們穿泳裝併排呈現，瑪莎．史都華可能會相當吃虧，不過她的照片反而讓許多人驚艷，她一共換了10套衣服，封面照選用她穿著白色深V泳裝、罩著橘色袍子的照片，另外還有她穿著紅色、藕紫色、深色深V泳裝的照片，大方展現美好身材，畫面呈現自然、健康美感，讓許多網友讚嘆「保養很好」、「看不出來已經81歲」，比較像50歲，也有人稱讚她「美得很自然」、「還是一樣辣」，也有人說，81歲的她「比許多18歲妹仔還要辣」。
美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（TODAY）昨日播映瑪莎．史都華的專訪，她坦言80多歲來拍泳裝照確實有面臨挑戰，但她視為是美好生活的驗證，認為每個人都應該思考美好生活、成功的生活，而非逐漸衰老。
她說喜歡這次拍攝的照片，當得知要為《運動畫刊泳裝特輯》拍照時，她沒有想到年紀，只想到會創下歷史，「我會成為《運動畫刊泳裝特輯》最老的封面模特兒。」
瑪莎．史都華也不吝嗇分享自己的「凍齡」秘密，為了這次拍照，她強調沒有刻意餓壞自己，但確實近幾個月來有要求自己不吃任何麵包及義大利麵。
她也相當推崇做皮拉提斯（Pilates）及專注於活出「乾淨人生」，她說每隔一天做一次皮拉提斯，有良好的飲食及良好的運動習慣，也勤於護膚。
2021年，瑪莎．史都華也在自己的部落格分享維持體態的關鍵，她說從小父母就灌輸一家人要永保活力，養成正向的生活習慣，包括每天運動、營養的飲食、不吃速食，以及為頭髮及皮膚做適當的保濕。她當時也分享新冠肺炎疫情期間的運動習慣，每天固定做20分鐘的瑜珈或跑步機，其餘期間她也熱愛騎馬、騎腳踏車、走路。
今年4月她也在Instagram分享美麗秘訣：吃好，一周三次皮拉提斯，一周騎馬一次，不抽菸，只會小酌，每天喝綠拿鐵。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。