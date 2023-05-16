侯友宜最後在現場加入老人共餐的志工，一同替長者打菜、互動，時不時也有來共參長者對他豎起大拇指表達肯定。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜今(16)日上午到五股視察成蘆大橋瓶頸路段改善工程，接著再到蘆洲福安宮代表新北市政府受贈3輛社福專車，現場也頻頻有民眾喊「總統好」；侯友宜致詞時表示，自己是台灣囡仔，他來團結全台灣，台灣小小的不要分你和我、族群、黨派，「還要分政黨很累，大家吵來吵去面紅耳赤」，這些都不是應該要做的事。

侯友宜一到現場後，現場有民眾突喊「總統好」，接著侯友宜先進福安宮參拜後，接著在上台致詞，最後在現場加入老人共餐的志工，一同替長者打菜、互動，時不時也有來共餐長者對他豎起大拇指表達肯定。

侯友宜致詞時表示，偏鄉要送物資，沒車就寸步難行，今天福安宮捐贈3台社福專車，其中2輛將由北海岸社會福利服務中心及七星社會福利服務中心使用，1輛由愛德養護中心使用，對偏鄉的社福照顧幫助很大。

福安宮主委李金龍表示，福安宮主神為福德正神，在香火鼎盛的同時也不忘遵循土地公守護眾生的精神響應公益回饋社會，不僅辦理老人共餐，也曾捐贈社區巴士、子宮頸抹片檢查車及早療行動車等，在八仙塵爆與高雄氣爆事件中亦各捐贈100萬元，還提供蘆洲區8所學校電腦設備添購及蘆洲區公所急難救助金等。

新北市社會局表示，本次鑑於新北市幅員廣闊，為克服偏區交通不便因素，即時提供弱勢家庭民生物資及關懷服務，以及載送身心障礙院民就醫與參與活動，特別捐贈3輛社福專車予新北市政府社會局，期能解決區域交通往返問題，並擴大延伸服務觸角。