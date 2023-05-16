白色自小客車打滑衝撞測速照相機。（警方提供）

為閃避機車，駕駛失控撞壞價值70萬測速照相機。

新北市三峽警分局交通分隊本月14日在台7乙線往桃園方向7.95公里處，架設移動式測速照相機，21歲陳姓男子駕駛自小客車行經，疑因入彎時車速過快，為閃避前方機車時失控，直接撞上架設在路邊的測速照相機，相機部分零件損壞。警方表示，該台測速相機價值70萬元，分局已在與肇事者商討賠償。

當日下午3時15分陳男駕駛白色自小客車行經台7乙線，入彎時疑因車速過快，為閃避前方煞車減速的機車，往右急打方向盤造成車輛打滑失控，撞上交警架設在路旁取締超速車輛的測速照相機，相機遭撞凌空飛起，重落一旁草叢。

員警初步檢視相機，發現相機內部零件鬆脫、電池及腳架損壞，詳細損壞情形尚待廠商檢驗。肇事駕駛未受傷，酒測值為0，員警及警車未受波及。

三峽分局表示，本起事故已由五寮派出所員警依規定處理，並調閱行車記錄器畫面進一步釐清肇責，初步查證無公共危險及毀損公務等罪嫌，至於賠償問題分局將與當事人協商。