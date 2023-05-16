婦人40年前裝的避孕器已穿透子宮，插入膀胱肌內層。（嘉義醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義醫院院長黃元德說，避孕器對子宮來說就是一種「異物」，身體會排斥它，裝設後要定期檢查。（嘉義醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義一名6旬婦人裝避孕器多年，因腹痛到衛生福利部嘉義醫院就醫，經醫師檢查，發現婦人40年前裝的避孕器已穿透子宮，插入膀胱肌內層，不但婦人嚇傻，連婦產科名醫，嘉義醫院院長黃元德都說，幸好及時發現，開刀取出避孕器，不然後果不堪設想，除引發潰爛發炎外，甚至會造成腹膜炎、敗血症。

黃元德說，裝避孕器雖然是方便的避孕方式，但要記得定期檢查，指子宮避孕器會穿透子宮，大多不是裝設時的問題，而是避孕器對子宮來說就是一種「異物」，身體會排斥它，因此避孕器有可能會穿透子宮進入腹腔，輕則引發疼痛，重則感染化膿，腹腔粘黏，甚至可能刺破腹腔內的臟器，危害生命。

黃元德指出，一般來說，裝避孕器5年就應更換，否則避孕效果會變差，若超過5年沒有移除，也不用擔心被子宮包住，現在有很多技術可以移除避孕器，最重要是每年應定期做子宮頸抹片以及超音波檢查，確保避孕器不會「不安於室」。

黃元德進一步建議，如女性更年期後已無避孕需求，建議取出避孕器，否則除可能造成子宮蓄膿外或避孕器嵌鑲外，隨女性荷爾蒙減少、子宮萎縮，避孕器有可能「破宮」而出，釀致危機。

而裝避孕器最好的時機點在生理期結束、排卵前裝設，否則會擔心裝設時正好懷孕，增加子宮外孕機率，黃元德提醒，裝避孕器後1個月，也要回診檢查，若患者沒有不舒服或異狀，才算裝設成功。