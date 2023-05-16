畢業季將至，為紓緩每年6月軍營入營塞車情形，北市役男可以選擇符合自己生涯規劃的當兵時間。台北市兵役局表示，畢業後想盡早完成兵役義務者，自16日起可提出「優先入營」申請；至於畢業後想繼續升學、準備國家考試或就業者，自7月3日起可提出「延緩入營」申請，詳情資訊可洽兵役局、戶籍地區公所兵役查詢。

兵役局表示，因國內教育學制因素，每年6至7月有眾多的役男從學校畢業，並同時等待入營服役，但國防部新兵訓練中心接訓量有限，所以必須分批安排役男入營，致使大量役男因為長時間等待入營而影響到生涯規劃。因此，為兼顧役男生涯規劃及國軍新兵訓練中心訓練容量，特別規畫公告「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」等3個入營時程方案，提供役男擇一時段入營。

兵役局進一步說明，各軍種預計入營的期間略有不同，提出申請前請詳閱公告內容，因為每一方案的入營時程，是依照歷年徵集狀況預判，僅供參考。至於確切的入營月份會受役男申請人數多寡、國防部接訓量及新冠肺炎疫情影響等滾動修正。

兵役局提醒有意申請「優先入營」或「延緩入營」的役男，請務必在申請期限截止前，以網路方式完成申請並取得申請序號，逾期即不再受理囉!以上如有任何相關問題。

台北市兵役局畢業季入伍時間優先入營