簡千翔認為，南投又老又窮，希望許淑華發揮神力女超人神力，讓南投縣脫胎換骨，成為宜居城市。（楊靜茹攝）

簡千翔建議建議縣府，在南投市開闢環市的南投大道，打通交通任督二脈，創造新市鎮，帶動南投縣整體發展。（楊靜茹攝）

南投縣議會定期會16日縣政總質詢首日，民眾黨南投縣議員簡千翔對南投縣長許淑華宜居城市施政主軸充滿期待，認為南投又老、又窮，贈送許淑華神力女超人所使用的神器「金鞭」，盼她好好鞭策縣府團隊，打造宜居城市。許淑華則說，她與縣府團隊工作4個多月來已有一定默契，她會率先好好自我鞭策。

許淑華獲贈金鞭 議員要她發揮女超人神力鞭策團隊

南投縣議會定期會縣政總質詢首日，由議員洪明科、簡賜勝、吳瑞芳、林芳亻予、蔡宗智、石慶龍、全文才、林儒暘、簡千翔、莊士傑進行總質詢，聚焦縣內建設、交通及教育等議題。

簡千翔指出，南投縣邁入超高齡社會，ＧＤＰ（國內生產毛額）又落後，南投才是真的又老又窮，他認為南投要改變，應從建設、交通及教育3大方向著手，除了興建青年住宅、國民運動中心，4大鄉鎮市都市計畫要通盤檢討，建議縣府比照彰化縣員林市的員林大道，在南投市開闢環市的南投大道，打通交通任督二脈，創造新市鎮，帶動南投縣整體發展。

許淑華表示，她上任立即盤點縣內土地，並委託規畫公司對縣內土地進行通盤檢討，將參考外縣市如台中市、高雄市政府等實施都市計畫，若民眾提出自辦市地重劃，縣政府也將提供協助，透過市地重劃、區段徵收，把需要的土地找出來，整體報告今年底將出爐，屆時能跟議員等進一步做更詳細的探討，讓縣府有空間做規畫，也讓民眾土地能夠增值。