柬埔寨將於7月23日舉行大選，選出國會125名議員。柬埔寨選舉委員會周一（15日）宣布，取消柬國唯一反對黨燭光黨（Candlelight party）參加今年7月選舉的資格，因為燭光黨沒有提供所需的登記文件。

燭光黨成立一年多，前身是柬埔寨救國黨（CNRP），是柬埔寨受歡迎的反對派，但在2017年被柬埔寨最高法院下令解散。柬埔寨總理洪森領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People’s party，CPP）在隔年的大選中，贏得了國會所有125個議席。救國黨多名前黨員被拘留或被判有罪，其中多人在當局的鎮壓下流亡。

目前柬埔寨已有10多個政黨登記參選，然而選舉委員會卻以燭光黨未能提供登記文件為由，取消該黨參選資格。柬埔寨選舉委員會在一份聲明中表示，「在今年選舉中，申請登記的20個政黨，有18個獲得批准；燭光黨和另一個身分不明的黨派都因未能提供所需的登記文件，而被取消競選資格。」另外，約有 970萬柬埔寨國民登記成為選民。

對此，燭光黨發言人表示，燭光黨一直合法運作，去年的地方選舉更是毫無問題。前身為救國黨的燭光黨表示，他們在申請參加今年的選舉時，選舉委員會要求提供內政部簽發的原始登記文件，但這些文件在2017年警察突襲救國黨總部時被拿走了。

燭光黨副主席宋才告訴美聯社，他們將向柬國憲法法院提出上訴，但法院普遍被認為受到洪森政府及其政黨人民黨的影響。

據英國《衛報》報導，柬埔寨人民黨幾十年來掌握該國政權，70歲的總理洪森，打著「民主國家」的旗號實施獨裁統治。洪森掌權長達38年，外界推測他將在本屆選舉後，讓他的長子、陸軍總司令洪馬內（Hun Manet）出任新總理。