康控-KY過去幾年主力產品為聲學元件，亦是蘋果供應商，由於康控-KY與銷售客戶間存有產品品質或責任歸屬等雙方認知上的差距，依照國際財務報導準則第9號規定，提列預期信用減損損失26.3億元，造成公司2021年每股淨損高達24.11元，2022年每股淨損亦達8.23元，不過，儘管營運處於谷底，康控-KY啟動轉型，陸續切割消費電子產品，轉以汽車零組件為營運主要業務，目前車用產品包括：雨刷噴頭模組/ECU連接器/Power Unit(電機UVW輸出/矽膠車燈/功能性零件/感測器(含氧、轉向、胎壓、溫度及壓力等)/環形機電零件(方向盤等)，客戶涵蓋歐美車廠。

康控-KY今年第1季合併營收為3.8億元，年減34.09%，營業毛損為1982萬元，營業淨損為1.3億元，遠優於去年同期虧損3.61億元，在業外挹注下，第1季稅後盈餘為1504萬元，順利轉虧為盈，每股盈餘為0.17元。

康控-KY今年前4月合併營收為4.89億元，年減19.89%；康控-KY表示，公司將加深與既有新能源車品牌及零件廠合作，持續擴大新能源車零件版圖，拓展其他新能源車品牌，並結合矽膠LSR製程，協助客戶突破產品設計，進一步擴大新能源車零件版圖，隨著車用產品出貨放量，今年將力拚轉虧為盈。