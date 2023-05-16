鈺立微之智能雙目視覺次系統，可搭載自家最先進製程之3D影像擷取晶片，結合了最先進的技術，具有出色的性能和耐用性，適合用於需要在嚴苛環境中操作的應用。憑藉其IPX3等級的防護，相機模組能夠有效抵抗噴灑水和雨水的進入，從而保護內部元件免受潮濕的影響。

鈺創董事長盧超群今日也大方分享進度，他表示，該附加AI功能的3D感測視覺系統，已經獲得日本安慰機器人、日本農業機器人、大陸送餐機器人採用，預計今年底出貨3萬，鈺創也規劃這家公司三年後IPO，由於此類機器人具備防潑水、溫控等功能，已經看到有軍工領域來接觸洽詢有導入設計。

該智能雙目視覺次系統產品還擁有IP67等級的防護，可完全防止塵埃的進入，從而確保在塵埃環境中的可靠運行。這使得我們的相機非常適合於室外應用，無論是在建築工地還是農場，都能在惡劣的自然條件下進行可靠的運作。

此外，鈺立微近年也投入開發MIL-STD-810規範內的產品，並與上述新推出產品做reference design同時也和多間戶外移動機器人合作產品開發，其智能雙目視覺相機具有出色的功能和性能。它通過先進的智能技術，能夠進行即時圖像分析和處理，以實現對環境和對象的精確識別。這些功能非常適合應用於運送機器人和智能農耕機等自主移動系統中，能提供準確的視覺導航和障礙物識別，提高操作的安全性和效率。