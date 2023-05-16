24節氣中的「小滿」，也是夏天的第2個節氣，即將在5月21日到來。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬雞、兔和鼠的人在小滿後有吉星加持，整體運勢上升，不但事業穩定，財運也有機會大爆發。

▎生肖雞

屬雞的人很擅長待人處事，有機會結交貴人朋友，個性也十分努力上進，遇到問題時可以一眼看出癥結點，做事小心謹慎，不容易出錯。小滿後屬雞人會有吉星加持，財運亨通、事業蒸蒸日上，不但自己的生活變得順遂，連帶家人也會分到你的好運。

▎生肖兔

屬兔的人個性嚴謹，做事講求效率，對自己要求很高，是十足的完美主義者。小滿後屬兔人將迎來財神，財運爆發、偏財不斷，生活中也會出現各種驚喜，讓你口袋賺飽飽，不用再為了過日子而煩惱。

▎生肖鼠

屬鼠的人聰明伶俐、心思細膩，是天生的人才，在工作中表現突出，容易獲得他人的認可、賞識，進而被提拔。小滿後屬鼠人運勢上升，事業有「太乙」、「地劫」加持，財運穩步提升，只要能抓住機會、努力工作，就能賺到錢和好處，心想事成。