一名68歲男性，匆匆忙忙地從停車場快步走到診間，因看診時間接近了，診間外有血壓計，立即坐下來量測血壓，血壓竟然高到190／100毫米汞柱，他有點納悶，平常在家裡血壓都在130／80以下，為什麼在醫院量血壓都會這麼高？是所謂的白袍症候群嗎？

台北榮總新竹分院洗腎室主任黃政斌指出，病患一到醫院血壓就飆高，然而在家裡量血壓卻是正常的，這種現象就是所謂的白袍症候群。可能來自病患的緊張，只要來到醫院就有莫名的恐懼，看到醫師或護理人員就緊張，或擔心要抽血，或擔心病情不好，尤其在疫情期間，來醫院就擔心接觸到確診的病患，所以到醫院一量血壓就飆高。

黃政斌解釋，除此之外在醫院血壓偏高的因素，可能還來自病人到醫院門診時都很倉促，或從停車場或公車站走到診間前，常常沒休息，馬上就在診間外量血壓，或是坐下來背後一群人排隊催促著量血壓的壓力。

過去醫療指引所建議的標準的診間血壓自動化診間血壓監測，原則上在測量前，病人至少要處在休息狀態下5分鐘。並且希望按照以下4個原則：

1.推薦使用標準化的自動血壓計。

2.多次測量：測量3次，每次間隔1分鐘。

3.數值取平均值：記錄3次血壓數值，取平均值。

4.保持空間安靜：病人應該待在安靜不受打擾的診間量血壓，沒有任何醫療人員在場，避免因緊張感造成高血壓。

以目前各醫院一般狀態，空間有限，病患數多，較難有一個完整安靜的環境來測量血壓，也無法讓病患多次的測量，黃政斌表示，近期台灣高血壓學會新版「高血壓治療指引」，建議是以「居家血壓」數值取代到醫院測量。

腎臟病病患容易因外在環境或活動後造成血壓的變動，為了能掌握自己的血壓狀況，按部就班正確測量居家血壓，做好相關紀錄，特別是就醫回診時，要記得將記錄本或記錄單帶來，提供醫師參考，以讓醫師做血壓相關藥物調整的依據。甚至有些病患直接記錄在手機line訊息，都能提供醫師很有用的訊息。

正確的測量方式如下：

1.正確量血壓時間：休息至少5分鐘時再量血壓，同時量2次。

2.量血壓的正確姿勢：壓脈帶和心臟同高，最好是有靠背的椅子，坐著，靠背不翹腳。

3.使用臂式血壓計：量手臂，不要量手腕。

4.722原則：1周量「7」天、1天「2」個時段，早上起床，晚上睡前、每個時段量「2」次，隔1分鐘量，取平均值。

為了病患量測與記錄方便，黃政斌建議將兩次的資料一起登記起來，給醫師直接做參考。