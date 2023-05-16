減徵關鍵原物料稅負延長至年底，行政院副院長鄭文燦今天表示，主要是希望物價平穩，也展現政府穩定物價的決心。

鄭文燦15日召開穩定物價小組會議，會上拍板原定減徵關鍵原物料稅負措施實施至6月底，除了汽、柴油貨物稅延長至9月底外，其餘加碼延長今年底。

鄭文燦今日上午出席立凱電與以色列化工集團ICLGroup簽約儀式，他受訪時表示，延長減徵關鍵原物料稅負措施，主要是希望物價平穩也希望進口廠商在議約時有比較長的時間，所以一口氣延長到12月31日，展現政府穩定物價的決心。