交通部長王國材率所屬機關首長前往美國底特律參加APEC第11次運輸部長會議，昨日受邀在「啟動APEC綠色海運合作」活動中擔任致詞嘉賓，向各國分享台灣海運領域的減排成效、發展港口低碳轉型策略以及在航商在推動綠色海運上的做法。

APEC運輸部長會議召開前夕，美方舉辦「啟動APEC綠色海運合作」周邊活動，邀請來自多個國家的運輸部長和港口管理單位代表參加，針對綠色海運發展所面臨的挑戰、發展方向和政策措施等議題進行交流。

王國材表示，在全球前20大貨櫃航商中，台灣即有長榮、陽明及萬海等3家，整體運能占全世界1成以上，因此深刻體認自身在全球海運減排所肩負的責任，積極推動綠色海運相關措施，在船舶設計與營運方面，航運業者已預計購建33艘雙燃料環保船舶及46艘低碳船舶，並持續提升船隊使用船舶岸電比例和導入智慧化監控系統。

陽明海運與長榮海運船隊均已提前達成IMO所設定2030年降低碳排放40％的目標，另陽明海運與萬海航運已加入絲路聯盟，參與亞洲區間綠色海運走廊的推動。相關國籍航商也啟動規劃建立台灣主要港口與美西港口間的綠色廊道，展現我國積極參與區域綠色海運合作的決心。

王國材指出，推動綠色海運合作須制定跨區、跨國政府間的政策或法規，納入海運產業供應鏈之利益相關者共同參與，並研擬激勵措施降低業者成本及提升客戶對於綠色航運需求。我國期待與國際及區域夥伴展開合作，促成綠色燃料的廣泛使用，以加速共同達成全球淨零碳排目標。

王國材與美國運輸部長Pete Buttigieg就綠色海運走廊、電動車等議題進行意見交換，同時與智利、印尼、紐西蘭、菲律賓、泰國等國家與會之運輸首長們進行交流。

交通部強調，綠色海運合作計畫為促進亞太地區低碳永續發展提供一個良好平台，也體現APEC各國加強區域合作、推進低碳永續發展的決心和責任。