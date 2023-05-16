縣議員張美慧關切動保議題，今年3月與縣府、警方現勘秀林鄉偏僻處遭致置放「捕獸鋏」。（資料照片）

縣議員張美慧今在議會關切流浪犬貓議題並建議委請專業捕捉，縣府農業處長陳淑雯回應經費考量需評估，但現階段都在全力防治。（王志偉攝）

花蓮縣議員張美慧今在議會質詢關心流浪犬亂竄，她指最近新竹一個判決7旬婦人遭流犬追逐重摔，送醫不治，法院判賠並認公務員怠惰，縣府應該警惕，她建議委外專業處理，也要重視街道犬貓「身後事」；農業處長陳淑雯回應，去年誘捕犬隻155隻，目前從絕育、誘捕方向著手，若要委外需考慮經費，但會審慎評估。

對犬貓議題持續關切的張美慧說，她在上屆議員任內推動《花蓮縣動物保護自治條例》，2021年訂定草案送議會三讀通過，包括設置動保諮詢委員會、稽查捕獸鋏案件、明訂雇主責任、設置寵物殯葬專區等都有明確規範，喜見花蓮動保友善更落實，但法規至今仍未實施，質疑縣府不夠重視也不積極。

張美慧接獲陳情，花蓮司法新村發生貓遭犬隻攻擊大量死亡，住戶也擔心流浪犬攻擊社區幼兒，陳情還說動防所設置的誘捕籠，都比流浪犬還小，如何能順利捕捉？建議縣府編預算，將捕捉貓犬比照「捕蜂捉蛇」委外專業處理，不要放任不積極，以控制區域遊蕩犬數並逐步減量。

陳淑雯說，花蓮縣去年設置誘捕籠3690件、熱點巡查1307次，誘捕到犬隻155隻，熱點區有七星潭、化仁海提、司法新村、太平洋公園、寵物公園等地，家犬登記及絕育計40隻。今年到4月，誘捕籠設置678件，誘捕到犬隻16隻，貓3隻，持續在熱點區巡查。

陳淑雯表示，「捕蜂捉蛇」經費來自中央補助1年約1千多萬元支應，流量犬貓業務量能更大，會爭取中央經費，因花蓮縣地形狹長，現階段各地公所出勤比較能「即時」處理。今年亦爭取中央經費，增加聘雇人力辦理遊蕩犬熱區控管、家戶訪查家犬登記及絕育、飼主責任等動物保護宣導、加強清查民間狗場飼養數量查核控制及犬貓三合一絕育工作。

至於《花蓮縣動物保護自治條例》已送中央備查，不過內政部函覆意見，認為縣府條例內容在警政消防的分工權責上，對應中央法規，建請修正。條例中動物保護檢查員認有必要時得會同警察人員進入「公、私場域」，其範圍廣泛且未明確，亦提出是否逾越動保法規定的回應。

另針對街道犬貓「身後事」，陳淑雯說，花蓮沒有合法動物火化，縣府已委請新北市業者處理，民眾發現可通報縣府1999或當地清潔隊，載走後會先掃描有無晶片，有晶片就會通知飼主帶回，若沒有晶片，送請新北業者協助善後。