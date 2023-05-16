東勢警分局與新社國小合作舉辦交通安全宣導活動。（警方提供）

東勢警分局與新社國小合作舉辦交通安全宣導活動。（警方提供）

台中市東勢警分局5月迄今，已取締33件「車不讓人」違規行為，凸顯駕駛人用路習慣仍有進步空間。為維護行人安全，分局也與新社國小合作舉辦交通安全宣導活動，現場派出大頭警察娃娃與民眾互動，希望加深用路人守規矩印象。

「小朋友，過馬路要走斑馬線喔！」東勢分局與新社國小合作舉辦交通安全宣導活動，在放學時間，新社國小校長吳錦森、東勢警分局交通組組長李世隆、新社分駐所所長藍忠明、復盛里里長柯廷蓁齊聚，熱心志工媽媽也手舉標語。

除了口頭宣傳「路口慢看停」及「行人停看聽」觀念，東興所、永源所員警也配合導護志工護送學童走行人穿越道過馬路，並同步編排警力，在轄內各級學校周邊取締交通違規。

東勢警分局指出，5月迄今已取締33件「車不讓人」違規行為，凸顯駕駛人用路習慣仍有進步空間。透過宣導及執法雙管齊下，期能打造友善行人的安全步行環境，全力防制交通事故造成憾事發生。

東勢警分局長林大為表示，學童上、下學路途的安全一直是大家重視的議題，新社國小周邊雖有劃設人行道，但因路幅狹小，若出現違規停車或道路障礙，還是可能發生人車爭道的困境。因此呼籲用路人，切勿貪圖一時方便而違規，警方將持續嚴格執法，嚇阻駕駛人僥倖心態，並利用各種與民眾互動機會，推動遵守路權及路口停讓的交通安全觀念，攜手守護學童與行人的用路安全。