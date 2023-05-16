台灣彩券表示，台灣彩券推出創新玩法遊戲「好運起舞」，首次以「舞蹈動作」作為對獎符號，搭配刮膜做記號的全新對位型玩法，饒富趣味與新意，共有5局遊戲，每局遊戲各有三個「我的舞步」與「老師的舞步」，任一局中的三個「我的舞步」全數對中「老師的舞步」，即得該局對應的「獎金」刮開的金額，頭獎200萬元共有3個，總中獎率35％。

另一款「刮刮金樂透」每張售價200元，台彩表示，這是一款深受消費者喜愛的益智延長型玩法刮刮樂，採用「大樂透」對獎規則為玩法設計，每張票面有一組由01~49不重複的6個「金樂透號碼」及一個「特別號」，民眾可以隨意選任一張或是挑選自己喜歡的號碼，再一一刮出「您的號碼」區的號碼對應，對中「金樂透號碼」3碼（含）以上或2碼（含）以上加「特別號」，即可依券面獎金表獲得對應獎金，幸運對中「金樂透號碼」6碼即得頭獎200萬元，刮獎猶如體驗「大樂透」開獎刺激有趣的過程，共有6個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過20萬個，總中獎率31.6％，總獎金逾6.8億元。